كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قيادة عمليات العاصمة العراقية تعلن رفع حظر التجوال الليلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت قيادة عمليات العاصمة العراقية "بغداد" في بيان، مساء اليوم الثلاثاء، رفع الحظر على التجوال الليلي في العاصمة العراقية.

وأضاف بيان قيادة عمليات العاصمة العراقية، "تقرر رفع إجراءات حظر التجوال الليلي من بغداد بالكامل".

ويأتي هذا القرار في الوقت الذي تشهد ساحة التحرير وسط بغداد تدفقاً كبيراً من المتظاهرين بعد أكثر من ساعة على خطاب رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي عن المظاهرات الشعبية.

Advertisements