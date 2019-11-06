كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الحكومة السودانية يعلن خطوة ستكمل سعادة البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، مساء اليوم الثلاثاء، بأن هناك أمر واحد ينقص السودان حتى تكتمل سعادته.

وقال رئيس الووزراء السوداني: إن "الحكومة الانتقالية لن يهدأ لها بال حتى تصل بشكل نهائي وقاطع لمعالجة كل قضايا العدالة الانتقالية، والوصول إلى ما يرضي الضحايا ويشعرون بأنفسهم أن العدالة قد تحققت"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السودانية.

وأكد حمدوك على أن زيارته لولاية شمال دارفور تبعث الأمل في إمكانية تحقيق سودان جديد، مشددا على أن "السعادة لن تكتمل إلا بايقاف الحرب".

وتابع "طوال الـ 30 سنة الماضية لم تتحقق فرص أكبر وأجمل لتحقيق السلام مثل اليوم، وهناك رغبة حقيقية في الوصول إلي سلام".

وقال رئيس الحكومة السودانية، إن مفوضية السلام والمجلس الأعلي للسلام ذكرا أن رؤية تحقيق السلام تمر عبر استصحاب رؤى النازحين واللاجئين، وتعهد بأن تكون زيارته المقبلة إلى مناطق العودة الطوعية باعتبارهم خطو خطوات أساسية في ها المجال.