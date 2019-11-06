كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عودة الأهالي السورية إلى مدينة "رأس العين" بعد دخول الجيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ أهالي ريف مدينة رأس العين السورية على الحدود التركية، مساء اليوم الثلاثاء، في العودة إلى بيوتهم عقب دخول قوات الجيش السوري إلى المنطقة.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بدأ أهالي ريف رأس العين بالعودة إلى المناطق، التي دخلتها وحدات الجيش السوري على الشريط الحدودي مع تركيا وفي ريف رأس العين الشرقي.

هذا وكان الجيش السوري، قد دخل في وقت سابق من اليوم، حقل "ملا عباس" النفطي التابع لحقول رميلان النفطية في القامشلي شمال شرقي سوريا.

وتعتبر مناطق الحقل النفطي، واحدة من المناطق التي نفذ فيها الجيش السوري انتشارا اليوم، على الحدود السورية التركية.

وامتدت المساحات، التي سيطر عليها الجيش السوري على محور 60 كم شرق القامشلي، وتضمنت مناطق وقرى كدير غصن وعتبة وتل الحسنات وتل السيد ملا عباس وقحطانية، وكرشامو وتل جهاد وتل خرنوب شرق القامشلي.

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وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا"، قد أعلنت أن وحدات من الجيش السوري بدأت الانتشار في الريف الشرقي لمدينة القامشلي الواقعة على الحدود السورية التركية شمال شرقي سوريا.