كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا تطالب الجيش اللبناني بحماية المتظاهرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت الحكومة الأمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، الحكومة اللبنانية باحترام حقوق وأمن المتظاهرين في لبنان.

وأوضح مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، أن "التظاهرات تعكس مطالب اللبنانيين في الاصلاح الاقتصادي والقضاء على الفساد المتفشّي".

وأضاف المسؤول بالخارجية الأمريكية، إن "الطبيعة غير الطائفية للتظاهرات تعبّر عن تنامي التوافق الوطني لدعم الاصلاح".

وأشار المسؤول في وزارة الخارجية إلى دور الجيش اللبناني، وقال إننا "رأينا الجيش اللبناني يحمي المتظاهرين من العنف، ونتوقّع أن يتابع الجيش اللبناني الدفاع عنهم".

كما دعا المسؤول في الخارجية في بيان، كل الاطراف "للامتناع عن استعمال العنف أو اللجوء إلى التصرفات الاستفزازية"، وقال "ندعو الحكومة اللبنانية الى متابعة حماية حقوق وأمن المتظاهرين".

إلى ذلك دعت الحكومة الأمربكية المسؤولين السياسيين اللبنانيين إلى "سرعة تسهيل تشكيل حكومة تستطيع بناء لبنان مستقرّاً ومزدهراً وآمناً يتجاوب مع حاجات المواطنين وخالٍ من الفساد المتأصل".

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وأوضح المسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن "على الحكومة اللبنانية ان تأخذ اجراءات حازمة لحلّ مشاكل البلاد الاقتصادية ولوضع البلاد على طريق قابل للاستمرار".