كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمم المتحدة تحذر من استمرار الصراع في اليمن على الطفولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الأمم المتحدة، مساء اليوم الثلاثاء، تحذيرها من تداعيات استمرار الصراع في اليمن على الطفولة.

وكتب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قال فيها: "يُلحِق الصراع خسائر فادحة بالطفولة في اليمن، ويموت طفل كل 11 دقيقة، و45 في المئة من الأطفال، الذين يموتون يعانون من سوء التغذية".

وجدد مكتب الشؤون الإنسانية الأممي، "دعوة جميع أطراف النزاع إلى احترام القانون الإنساني الدولي والامتناع عن استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية".

هذا ووقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بالعاصمة السعودية، في وقت سابق من اليوم، اتفاق الرياض لتحقيق الاستقرار جنوبي اليمن.

وينص هذا الاتفاق على "مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي لإنهاء انقلاب الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني".

وينص الاتفاق في ترتيباته السياسية على تشكيل حكومة كفاءات لا تتعدى (24) وزيرا بالمناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، يعين الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية خلال 30 يوما من توقيع الاتفاق، على أن يؤدي أعضاؤها القسم أمام الرئيس في اليوم التالي بعدن.

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كما ينص على عودة جميع القوات، التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية أغسطس الماضي، إلى مواقعها السابقة وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال 15 يوماً.

ومن المفترض أن ينهي "اتفاق الرياض" التوتر والتصعيد العسكري بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، على خلفية سيطرة قوات الأخير على العاصمة المؤقتة عدن، في العاشر من أغسطس الماضي، عقب معارك مع الجيش اليمني دامت عدة أيام وأسفرت عن سقوط نحو 40 قتيلاً وإصابة 260 آخرين، بحسب الأمم المتحدة.