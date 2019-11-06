مسيرة نقابية ببني ملال.. الإدريسي: نحتج على الفساد في قطاع التعليم – فيديو

اهتزت شوارع مدينة بني ملال، أمس الاثنين، على وقع شعارات، رفعها مناضلو الجامعة الوطنية للتعليم في مسيرة احتجاجية، جابت أهم شوارع المدينة، احتجاجا على ما اعتبروه فسادا يعرفه قطاع التعليم.

وقال الكاتب الوطني للنقابة، عبد الرزاق الإدريسي، في حديثه لـ”اليوم 24″، أن مسؤولي النقابة جاؤوا من كل مدن المغرب، ليعبروا عن تضامنهم مع رفيقهم إسماعيل أمرار، الكاتب الجهوي للنقابة، الذي يحاكم بسبب فضحه للفساد في قطاع التعليم، حسب تعبيره.

وأضاف المتحدث ذاته أن كرامة رجال ونساء التعليم فوق كل شيء، وخط أحمر، مشيرا إلى أزمة حراس الأمن، وعاملات النظافة، الذين لم يتوصلوا بأجورهم لأزيد من 16 شهرا، محملا المسؤولية إلى مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في بني ملال في هذا المشكل.