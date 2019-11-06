أحرز ثنائية.. حكيمي يقود دورتموند لقلب الطاولة على الانتر

واصل الدولي المغربي أشرف حكيمي المحترف في صفوف بروسيا دورتموند الألماني، تألقه رفقة فريقه هذا الموسم، حيث قاده مساء اليوم الثلاثاء، إلى قلب تأخره بهدفين، أمام ضيفه انتر ميلان الإيطالي، إلى فوز بثلاثة أهداف لاثنين.

وأحرز حكيمي ثنائية لدورتموند في المباراة التي جمعت بينهما لحساب رابع جولات المجموعة السادسة لمسابقة دوري أبطال أوربا.

وأنهى الضيوف الشوط الأول متقدمين بهدفين دون رد، تناوب على توقيعهما كل من الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 5.ثم ضاعف زميله ماتياس فيتشينو الحصة بهدف ثان عند الدقيقة 40.

ونجح حكيمي في الجولة الثانية، وتحديدا بعد مرور 6 دقائق على بدايتها من توقيع الهدف الأول لدورتموند. قبل أن يعدل جوليان براندث الكفة في الدقيقة 64، لبعود الظهير المغربي عند الدقيقة 77 ويفرض نفسه نجما للقاء، بإحرازه هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه.

ومكن هذا الفوز، دورتموند من الارتقاء للمركز الثاني رافعا رصيده للنقطة السابعة، متخلفا بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر برشلونة المتعادل سلبا مع ضيفه سلافيا براغ التشيكي، متذيل الترتيب بنقطتين، بينما يأتي الانتر ثالثا بأربع نقاط.