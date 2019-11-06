الأردن: اتفاق الرياض خطوة مهمة لتعزيز وحدة اليمن

رحب الأردن، الثلاثاء، بالاتفاق الذي تم توقيعه في الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، في بيان، أن "الاتفاق خطوة هامة في جهود رأب الصدع وتعزيز وحدة الصف اليمني، وفتح آفاق للحل السياسي المنشود للأزمة اليمنية وفق المرجعيات المعتمدة".

وقال الصفدي إن "الأردن يثمن الدور الكبير الذي قامت به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين لإنجاز الاتفاق وما تبذله من جهود مخلصة لحل الأزمة اليمنية".

كما أشاد وزير الخارجية الأردني بالجهود المتواصلة لدولة الإمارات العربية المتحدة في التوصل إلى حل سياسي للأزمة.

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وأكد دعم بلاده الكامل لكل جهود الأشقاء لحل الأزمة اليمنية، وبما يضمن وحدة اليمن الشقيق واستقراره وسلامة أراضيه وتطلعات شعبه، ويحفظ أمن الأشقاء في الخليج العربي.

ووقعت الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي في وقت سابق"اتفاق الرياض" ما يدشن لمرحلة جديدة من وحدة الصف في مواجهة الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً.

حضر مراسم التوقيع ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.



ووجه "اتفاق الرياض" الذي رعته المملكة العربية السعودية بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، ضربة موجعة للمخططات الإخوانية التي عملت طيلة الفترة الماضية على تغذية شق الصف اليمني، خدمة للانقلاب الحوثي.

