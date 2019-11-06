المتظاهرون غادروا منطقة الزيتونة باي باتجاه رياض الصلح

غادر المتظاهرون منطقة "​الزيتونة باي​" في خليج سان جورج باتجاه ​ساحة الشهداء​ بعد ان منعتهم ​القوى الامنية​ من البقاء وقتا طويلا، وقد اجمعوا على ان يبيتوا ليلتهم في الخيم المتواجدة في ​ساحة رياض الصلح​ أمام ​السراي الحكومي​ وأمام جامع محمد الأمين.

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