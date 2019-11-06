كشف رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" هاشم صفي الدين، في حديث لقناة الـ"BBC" أن "المشاورات الجدية لتشكيل حكومة لبنانية بدأت تأخذ مسارها اليوم"، مشيرا الى أن "الحراك الشعبي في لبنان يحمل مطالب محقة لكن هناك من يحاول الاصطياد في الماء العكرة".
ولفت الى أن "الحزب كان قد قدّم ورقة اصلاحية أكثر تفصيلا من تلك التي تبنتها الحكومة اللبنانية"، مشددا على أن "لا رابط بين ما يحصل في العراق وما يحصل في لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر صفي الدين: لا نربط بين ما يحصل في العراق ولبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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