صفي الدين: لا نربط بين ما يحصل في العراق ولبنان

كشف رئيس المجلس التنفيذي في "​حزب الله​" ​هاشم صفي الدين​، في حديث لقناة الـ"BBC" أن "المشاورات الجدية لتشكيل حكومة ​لبنان​ية بدأت تأخذ مسارها اليوم"، مشيرا الى أن "​الحراك الشعبي​ في لبنان يحمل مطالب محقة لكن هناك من يحاول الاصطياد في الماء العكرة".

ولفت الى أن "الحزب كان قد قدّم ورقة اصلاحية أكثر تفصيلا من تلك التي تبنتها ​الحكومة اللبنانية​"، مشددا على أن "لا رابط بين ما يحصل في ​العراق​ وما يحصل في لبنان".