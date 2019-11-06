النشرة:وحدات من قوات حرس الحدود السوري تنتشر في قرية دير غصن

أفاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ أن وحدات من قوات حرس الحدود السوري تنتشر في قرية دير غصن الواقعة إلى ​الشمال​ من بلدة القحطانية ب​ريف الحسكة​، كما تنتشر في قريتي باترزان و ديرني، الواقعتين على الشريط الحدودي في المنطقة نفسها.

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