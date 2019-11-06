رئيس الصين تعهد بمزيد من الانفتاح الاقتصادي: على المجتمع الدولي رفض الحمائية والأحادية

تعهّد الرئيس ​الصين​ي ​شي جينبينغ​، في كلمة خلال افتتاح معرض الصين الدولي للواردات في ​شنغهاي​، بـ"مزيد من الانفتاح في اقتصاد بلاده". وشدّد على أنّ "على ​المجتمع الدولي​ أن يستمرّ بهدم الجدران بدلًا من بنائها، وأن يرفض الحمائيّة والأحاديّة بحزم، وأن يخفّف باستمرار من العوائق التجاريّة"، لافتًا إلى أنّ "الصين ستكون سعيدة بالتوصّل إلى اتفاقات تجارة حرّة مع دول أُخرى". كما أوضح أنّ "مسؤولي بلاده سيسرّعون المفاوضات حول اتفاقيّة استثمارات مع ​الاتحاد الأوروبي​، بالإضافة إلى اتفاقية أخرى مع ​اليابان​ و​كوريا الجنوبية​".

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