الاتحاد الأوروبي قلق إزاء إعلان إيران استئناف أنشطة نووية مجمدة: روحاني عاد عن تعهداته

لفتت الناطقة باسم وزيرة خارجية ​الاتحاد الأوروبي​ ​فيديريكا موغيريني​، مايا كوسيانسيتش، تعليقًا على إعلان طهران استئناف أنشطة ​تخصيب يورانيوم​، إلى "أنّنا نعبّر عن قلقنا الشديد إزاء إعلان الرئيس ال​إيران​ي ​حسن روحاني​ الّذي عاد عن التعهدات الّتي قطعتها طهران".

وشدّدت في بيان، على "أنّنا نحضّ إيران على عدم اتخاذ إجراءات جديدة يمكن أن تقوّض بشكل إضافي ​الاتفاق النووي​، الّذي بات الدفاع عنه يزداد صعوبة"، لافتةً إلى أنّ "الاتحاد الأوروبي يبني تقييمه على أساس تقرير ​الوكالة الدولية للطاقة الذرية​، الهيئة الوحيدة المخوّلة التحقّق من احترام إيران لتعهداتها". وذكرت "أنّنا قلنا بوضوح شديد إنّ رغبتنا بتطبيق تعهدنا رهن باحترام إيران لالتزاماتها".

وكانت إيران قد أعلنت عزمها استئناف أنشطتها لتخصيب اليورانيوم في مصنع فردو على بعد 180 كلم جنوب طهران، الّتي كانت مجمّدة بموجب اتفاق ​فيينا​ المُبرم مع القوى الكبرى.