نتانياهو: لن نسمح أبدا لإيران بتطوير أسلحة نووية

أكد رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي المنتهية ولايته ​بنيامين نتانياهو​ "عزم ​الدولة​ الإسرائيلية على منع ​إيران​ من امتلاك أسلحة نووية وتخصيب اليورانيوم".

وفي بيان له، أوضح نتانياهو أن "إيران توسع رقعة عدوانها في كل مكان​​​. إنها تسعى لتطويق إسرائيل، إنها تسعى لتهديد إسرائيل. إنها تسعى لتدمير إسرائيل. ونحن نقاتل ردا على ذلك".

ولفت الى أنه "على ضوء الجهود الإيرانية الرامية لتوسيع برنامجها لتطوير الأسلحة النووية ولتوسيع تخصيب اليورانيوم الذي يهدف إلى تصنيع القنابل النووية، أقول وأكرر هنا مرة أخرى: لن نسمح أبدا لإيران بتطوير الأسلحة النووية".

وأشار الى أن "هذا ليس من أجل ضمان أمننا ومستقبلنا فحسب، ولكن أيضا من أجل ضمان مستقبل ​الشرق الأوسط​ و​العالم​ كله".

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