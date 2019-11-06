بوتين يدعو إلى إيجاد بديل لموسوعة ويكيبيديا









اسماء السيد - موسكو: دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء إلى إنشاء نسخة وطنية أكثر "مصداقية" من موسوعة ويكيبيديا على شبكة الإنترنت.

وقال الرئيس الروسي أمام لجنة مستقبل اللغة الروسية في الكرملين "أما في ما يتعلّق بويكيبيديا... فمن الأفضل استبدالها بنسخة إلكترونية من الموسوعة الروسية الكبرى الجديدة"، وفق ما أوردت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية.

وتابع "على الأقل ستكون المعلومات موثوقا بها وستقدم بطريقة جيدة وعصرية".

وصدرت "الموسوعة الروسية الكبرى" بين عامي 2007 و2014 وهي متوفرة حاليا بالنسخة الورقية فقط.

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وتنوي الحكومة رصد نحو 1,7 مليار روبل (26,7 مليون دولار) لإنشاء مرجع إلكتروني روسي مماثل لويكيبيديا في السنوات الثلاث المقبلة، وفق وثائق حكومية نشرت في أيلول/سبتمبر.

كلام بوتين جاء ردا على تصريح لعميد كلية جامعية اشتكى فيه من اعتماد المحاكم ويكيبيديا مرجعا للتوصل إلى قرارات قضائية.

وتقول موسوعة ويكيبيديا باللغة الروسية التي تستخدم على نطاق واسع والمعروفة بـ"فيكيبيديا"، إنها تحتوي على أكثر من 1,5 مليون مقالة.

وفي العام 2015 حظرت روسيا لفترة قصيرة ويكيبيديا على خلفية محتوى حول الحشيشة.

وجاء كلام بوتين بعد قانون مثير للجدل دخل حيّز التنفيذ الأسبوع الماضي ينص على إنشاء شبكة إنترنت يمكن عزلها عن الخوادم العالمية وتنقية محتواها لمنع المستخدمين من دخول مواقع محظورة.