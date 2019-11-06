شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تقرير يكشف تفاصيل جديدة عن الرجل المُبلغ عن مكان أبو بكر البغدادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير بالفيديو أعدته مؤسسة ماعت تفاصيل جديدة عن حكاية محمد على ساجت، الرجل الذى أوقع أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش الإرهابي، بالإضافة إلى تفاصيل مساعدته بشكل كبير في تزويد السلطات بمعلومات عن مكان اختباء البغدادي، وتحركاته السابقة بين سوريا والعراق.

وأوضح التقرير أن محمد على ساجت، الذى أبلغ عن مكان زعيم تنظيم داعش الإرهابي، هو عديل البغدادي، وأثناء القبض عليه في العراق، أقر بكل المعلومات المتعلقة بتنظيم داعش الإرهابي وأماكنهم، والتى صرح بها في قناة العربية.

وأكد التقرير أن الاعترافات التى أقر بها عديل البغدادي، كشفت عن معلومات صادمة عن حياتهم، إضافة إلى الأزمات التى يمر بها التنظيم في الوقت الحالي، والانشقاقات الداخلية التى تضرب التنظيم من الداخل.

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