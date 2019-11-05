أكادير.. إنقاذ 12 “صيادا” من الغرق بعد احتراق مركبهم بالكامل

تسبب اندلاع نيران في مركب للصيد في منطقة “إمسوان”، ضواحي أكادير، مساء أمس الاثنين، في غرق قارب كان على متنه حوالي 12 بحاراً.

وحسب مصادر محلية، فإن النيران تسببت في غرق مركب للصيد باسم “سمك الصحراء 6” بالكامل، دون تسجيل خسائر بشرية، بعد إنقاذ 12 بحاراً من الموت.

وأضاف المصدر ذاته، أن البحرية الملكية استنفرت عناصرها فور علمها بالخبر، من أجل تقديم المساعدة، وإنقاذ البحارة، ونقلهم بشكل آمن إلى البر.

وفتحت مصالح البحرية الملكية تحقيق حول الحادث لمعرفة ظروفه، وملابساته.