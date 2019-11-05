الذكاء واللطف غير مهم.. دراسة: النساء يفضلن الرجل الوسيم طويل القامة

أكدت دراسة جديدة، أجراها باحثون من جامعة جوتنجن، بأن هناك بعض المقاييس، التي تبحث عنها المرأة في شريك الحياة، وفقًا لموقع “لايف ستيل”.

وكشفت الدراسة أن النساء يضعن مظهر الرجال في المقام الأول، عندما يتعلق الأمر بالزواج، حيث فضلت 90 في المائة من المشاركات في الدراسة أن يكون أطول قامة منهن.

واختارت النساء الرجل، الذى يتمتع بالوسامة، وعبرت 10 في المائة منهن فقط عن رغبتهن في زوج يتحلى بالذكاء، والثقة.

كما أظهرت النتائج أن 50.3 في المائة من النساء، اللواتي خضعن للبحث، فضلن الرجال ذوي البنية الجسدية الرياضية، في حين فضلت 29.1 في المائة من النساء، الرجال ذوي البنية الجسدية المتوسطة.

وجاءت نتائج الدراسة على عكس المتوقع، إذ كان من المتوقع أن تأتي صفات الذكاء، والثقة، واللطف في مقدمة المعايير، التي ترغب فيها النساء، اللواتي شاركن في البحث.