الجبهة.. أمواج البحر تلفظ جثة شاب حاول العبور إلى الجنوب الإسباني بـ”الكاياك”

لفظت أمواج البحر، أمس الاثنين، في منطقة الجبهة، جثة لشاب مجهول، كانت بجانب زورق صغير بالقرب من قرية “كتكوت”.

وبحسب المعطيات التي حصل عليها “اليوم 24″، فإن أحد البحارة لاحظ وجود جثة شاب تطفو فوق سطح البحر، وبجانبها زورق من نوع “كاياك”، إذ قام بإشعار السلطات المختصة بذلك.

ورجحت المعطيات ذاتها أن تكون الجثة لأحد المرشحين للهجرة غير القانونية، الذي حاول العبور إلى الجنوب الإسباني عبر “الكاياك”، قبل أن يلقى حتفه غرقا.

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ونقلت سيارة الإسعاف جثة الراحل إلى مستودع الأموات بالمستشفى المحلي، فيما باشرت عناصر الدرك إجراءاتها القانونية لتحديد هوية الشاب، ومعرفة ظروف، وملابسات وفاته.