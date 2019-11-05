لينزي هويل رئيسًا جديدًا للبرلمان البريطاني

لندن ـ وكالات: انتخب أعضاء البرلمان البريطاني لينزي هويل الذي ينتمي لحزب العمال رئيسًا جديدًا ليضطلع بدور القيادة في المرحلة التالية من جهود بريطانيا الحثيثة للخروج من الاتحاد الأوروبي . وقالت وكالة أنباء رويترز إن هويل (62 عامًا ) قال بعد انتخابه ” سأتحلى بالحيادية والشفافية ، على لبرلمان أن يتأكد من إزالة الشوائب وهذا المجلس سيتغير لكنه سيتغير للأفضل”. وصرح رئيس الوزراء بوريس جونسون بعد انتخاب هويل قائلًا ” أعتقد أنك ستطبع أيضًا بصمة الترفق والعقلانية التي تتحلى بها من ثم ستسهم في التأليف بيننا كبرلمان وديمقراطية”.وكان هويل نائبًا لرئيس البرلمان منذ العام 2010 وقد انتخبه الأعضاء بعد أربع جولات من الاقتراع السري في عملية استغرت ساعات والذي تغلب في الجولة الأخيرة على منافسه كريس برايانت بتأييد 325 صوتًا مقابل 213 صوتًا .

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