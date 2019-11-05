الجيش السوري ينتشر في الريف الشرقي للقامشلي

تسيير الدورية المشتركة الثانية في (الآمنة)

دمشق ـ الخليج 365 ـ وكالات:

أعلنت وكالة الأنباء السورية “سانا” أن وحدات من الجيش السوري بدأت الانتشار بتوسع في الريف الشرقي لمدينة القامشلي الواقعة على الحدود السورية التركية شمال شرقي سوريا. وعزز الجيش السوري مواقعه في ريف الحسكة الشمالي الشرقي ومحيط مدينة منبج وعين عرب بأرتال جديدة شملت دبابات ومدرعات ومعدات عسكرية. وذكرت الوكالة أن: “وحدات الجيش العربي السوري تابعت تعزيز انتشارها في محيط مدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي ومحيط عين العرب الحدودية لتأمين حماية الأهالي في المنطقة ومواجهة أي محاولة عدوان من القوات التركي”.

الى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تسيير ثاني الدوريات الروسية ـ التركية المشتركة، شمال شرق سوريا، بإجمالي طول يبلغ أكثر من 160 كيلومترا. وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: ” بدأت الدورية المشتركة الثانية للشرطة العسكرية الروسية ودائرة الحدود التركية عملها في المنطقة الحدودية الجديدة، الواقعة على بعد بضعة كيلومترات شمال قرية عين العرب”. وأضاف البيان: “يبلغ إجمالي طول طريق الدورية أكثر من 160 كيلومترا، عبر مناطق بندر خان وشيوخ فوقاني”.

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