احتجاجات العراق مستمرة.. قتلى جدد وإضراب وانقطاع الإنترنت

في السياسة 6 نوفمبر,2019 نسخة للطباعة

هيئة النزاهة تستدعي مسؤولين لاتهامهم بالفساد

بغداد ـ وكالات: أغلق متظاهرون في العاصمة العراقية العديد من طرقات بغداد أمس تنفيذا لإضراب عام بينما قتل 4 متظاهرين وأصيب عشرات الآخرين خلال اشتباكات مع قوات الأمن جنوب العراق وذلك في وقت انقطعت فيه خدمة الإنترنت مجددا بعد أن عادت لفترة وجيزة.

وأفاد شهود عيان بأن أربعة متظاهرين قتلوا وأصيب أكثر من مئة آخرين عندما فتحت القوات الأمنية الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع لتفريق متظاهرين عند بوابات ميناء ام قصر في محافظة البصرة جنوب بغداد. وقال الشهود لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب. أ) إن “القوات العراقية فتحت الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع لتفريق مئات المتظاهرين قبالة بوابات ميناء أم قصر التجاري على الخليج مما تسبب بمقتل أربعة متظاهرين وإصابة أكثر من مئة آخرين”.

وذكر الشهود أن “القوات الأمنية سارعت الى الانسحاب بعد إصرار المتظاهرين على مواصلة الاعتصام في مواقعهم وقطع الطرق أمام حركة الشاحنات”. ويعد ميناء أم قصر التجاري ، الكائن شمالي الخليج المحاصر منذ أيام ، من قبل المتظاهرين من أهم موانيء العراق ويستقبل يوميا عددا كبيرا من البواخر المحملة بالسلع والبضائع. من جانب اخر استأنف ميناء خور الزبير عمليا استقبال البواخر بعد أن شهد إغلاقا من قبل المتظاهرين.

وأفاد بيان عراقي بأن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي عقد مساء أمس الاول اجتماعا بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ووزيري الدفاع والداخلية وعدد من القادة الأمنيين، لبحث تطورات الأوضاع والإجراءات اللازمة لحفظ الأمن والنظام في العراق. وقال بيان للدائرة الاعلامية للحكومة العراقية: “تم خلال الاجتماع تأكيد دعم السلطتين القضائية والتشريعية لجهود الحكومة والأجهزة الأمنية بفرض الأمن والاستقرار في عموم العراق وحماية المتظاهرين والممتلكات الخاصة والعامة والمنشآت الاقتصادية وضمان انتظام العمل والدوام وانسيابية حركة العراقيين”.

على صعيد متصل، أصدرت هيئة النزاهة العراقية أمس أمرا باستدعاء مسؤولين كبار سابقين في مطار النجف على خلفية اتهامات موجهة لهم بالفساد. وأفادت قناة “سكاي نيوز عربية” أن المسؤولين الذين تم استدعاؤهم هم رئيس مطار النجف السابق وأعضاء مجلس إدارة مطار النجف، على خلفية اتهامهم بتعمد الإضرار بالمال العام. وأوضحت الهيئة أن أمر الاستدعاء الصادر عن المحكمة شمل تهما تتعلق بإقدام المسؤولين في المطار على إصدار أوامر بالسفر إلى خارج العراق لأشخاص من دون موافقات رسمية أو إعلام مجلس المحافظة. وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق عن أوامر قبض واستدعاء بحق 60 نائبا برلمانيا ومسؤولين متهمين بالفساد والإضرار بالمال العام. وكشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة العراقية، يوم الجمعة الماضي، عن أوامر استدعاء بحق 38 عضوا في مجالس المحافظات من الأعضاء الحاليين والسابقين.