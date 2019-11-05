السودان يبحث منح الفقراء تحويلات نقدية

الخرطوم ـ وكالات: قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن بلاده تناقش تقديم تحويلات نقدية للفقراء إلى جانب الدعم المزمع للمواد الغذائية والسلع الأساسية الأخرى. وقال حمدوك لرويترز إن التحويلات النقدية إحدى الأفكار التي نوقشت لتعويض خفض دعم الغذاء والمواد الأخرى، ولم يُدل حمدوك بمزيد من التفاصيل لكنه قال إن الخطة تشتمل على دعم الأدوية والخدمات الطبية والتعليم. وأوضح حمدوك، خلال زيارة إلى دارفور بغرب السودان، إن السودان ما زال يُجري محادثات مع البنك الدولي وصندوق النقد حول ميزانية 2020.

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