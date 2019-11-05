كباشي لـ"العين الإخبارية": سلفاكير ومشار يلتقيان الخميس بأوغندا

كشف عضو المجلس السيادي السوداني شمس الدين الكباشي عن لقاء يجمع بين رئيس جنوب السودان سلفاكير مياريت وزعيم المعارضة المسلحة رياك مشار في العاصمة الأوغندية كمبالا الخميس المقبل.

وقال شمس الدين الكباشي، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، إن سلفاكير يلتقي مشار لمناقشة تطورات الأوضاع بجوبا وسير تنفيذ الاتفاقية وتحفظات كل طرف.

وأضاف كباشي أن مشار يغادر الخرطوم مع رئيس المجلس السيادي السوداني عبدالفتاح البرهان إلي كمبالا حيث تعقد القمة الثلاثية بحضور الرئيس الأوغندي يوري موسفيني، ونظيره سيلفاكير ميارديت.

وأكد أن الخرطوم، التي تقوم بدور الوساطة وترعى الاتفاق بين فرقاء جمهورية جنوب السودان، دخلت في مشاورات واتصالات مكثفة لتحديد موعد ومكان القمة الثلاثية المزمعة.

وشدد على بلاده تسعى إلى تحديد موعد وقرار نهائي بشأن تشكيل الحكومة الانتقالية بين رئيس جنوب السودان سيلفا كير وزعيم المعارضة المسلحة الدكتور رياك مشار.

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وتسلم رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، السبت الماضي، رسالة خطية من رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، تتعلق بملف السلام في بلاده، والتشاور بين قيادتي البلدين حول الترتيبات الخاصة بتنفيذ اتفاقية السلام الموقعة بين الأطراف، باعتبار أن الخرطوم هي الضامن للاتفاقية.

ووقع سلفاكير وريك مشار وجماعات المعارضة في أغسطس/آب من العام الماضي اتفاق سلام نهائيا في الخرطوم أنهى نزاعا استمر لـ5 سنوات.

وكان مشار قد وضع قيد الإقامة الجبرية بقرار من "إيجاد" وتأييد من المجتمع الدولي في 2016، عقب انهيار اتفاق السلام الموقع مع الرئيس سلفاكير ميارديت في 2015.

وتتكون الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا "إيجاد" من 8 دول هي: جيبوتي والسودان وجنوب السودان والصومال وكينيا وأوغندا وإثيوبيا وإريتريا المنضمة حديثاً.

ودارت اشتباكات بين الجانبين فرَّ على إثرها مشار من جوبا إلى الخرطوم، وبعدها تم نفيه إلى جنوب أفريقيا، حيث وضع قيد الإقامة الجبرية فيها.

وعقب توسط الخرطوم في إنهاء الصراع المسلح تم نقل مشار العام الماضي للعاصمة السودانية التي يقيم فيها مع استمرار وضعه رهن الإقامة الجبرية.