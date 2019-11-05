اتفاق الرياض وانتفاضة ضد إيران.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الثلاثاء 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي السياسة تتابعون: "العين الإخبارية" تنشر نص "اتفاق الرياض" بشأن اليمن، وولي العهد السعودي وولي عهد أبوظبي يؤكدان أهمية اتفاق الرياض، ومحمد بن سلمان يشيد بالجهد المبذول للتوصل إلى اتفاق الرياض، واتفاق الرياض.. ضربة موجعة للمخططات الإخوانية في اليمن، و"الانتقالي الجنوبي": اتفاق الرياض يكسر تمدد إيران في اليمن، وولي العهد السعودي يشيد بتضحيات الإمارات الجليلة في اليمن، وواشنطن تفرج عن صورة لضحايا عسكريين قتلوا أثناء أزمة "رهائن طهران"، واتفاق الرياض.. التحالف يوحد الصف اليمني في مواجهة الانقلاب.



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كما تتابعون أيضا: من ميسان إلى صور.. انتفاضة عراقية لبنانية ضد إيران، ومصر ترصد تحويلات لإعلاميين إخوان بنحو 40 مليون دولار خلال عام، ووزير خارجية إثيوبيا يتوجه إلى واشنطن لمناقشة سد النهضة، وكوريا الشمالية تحذر: قنوات الحوار مع واشنطن "تضيق"، و207 حركات احتجاجية في إيران خلال أكتوبر الماضي، و بريطانيا: سلوك إيران يتعارض مع الاتفاق النووي ويهدد أمننا.

وعلى الصعيد الاقتصادي تطالعون: أكبر شركة تأمين آسيوية تحذر من مخاطر الاحتجاجات على الاقتصاد العالمي، و32.8 مليون برميل يوميا.. أوبك تتوقع انكماش حصتها بسوق النفط، وضمن "اتفاق أولي".. الصين تضغط على ترامب لإلغاء مزيد من الرسوم الجمركية، ووسط آمال باتفاق تجاري مرتقب.. صحوة الدولار تطفئ بريق الذهب، وانفتاح اقتصادي أكبر واتفاقات تجارة حرة.. رسالة الصين للعالم وأمريكا، و"الوزراء السعودي": طرح أرامكو يعزز دور المملكة المحوري محليا وعالميا.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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