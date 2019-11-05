- 1/2
- 2/2
القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رحبت بريطانيا، الثلاثاء، بتوقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
وأكدت الحكومة البريطانية أن توقيع اتفاق الرياض خطوة مهمة للوصول لحل سياسي شامل في اليمن.
وأشادت لندن بجهود المملكة العربية السعودية لإعادة الاستقرار لليمن والمنطقة.
وقّعت الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي "اتفاق الرياض"، في وقت سابق من الثلاثاء، ما يدشن مرحلة جديدة من وحدة الصف في مواجهة الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً.
ووجّه "اتفاق الرياض" الذي رعته السعودية ضربة موجعة إلى المخططات الإخوانية التي عملت طيلة الفترة الماضية على تغذية شق الصف اليمني، خدمة للانقلاب الحوثي.
كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا ترحب باتفاق الرياض: خطوة مهمة لحل شامل باليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.