السودان يتطلع لتعزيز العلاقات مع الصين بكل المجالات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعرب مجلس السيادة السوداني، الثلاثاء، عن تطلعه إلى تعزيز العلاقات مع الصين في كل المجالات.
وأكد عضو مجلس السيادة السوداني حسن شيخ إدريس قاضي، خلال لقائه في مكتبه بالقصر الرئاسي بالخرطوم الثلاثاء، السفير الصيني لدى السودان، ماشين مين، على متانة العلاقات الثنائية بين بلاده والصين.
وأبدى قاضي حرص بلاده على تعزيزها في كل المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.
من جانبه، أوضح السفير الصيني بالخرطوم، أن "لقاءه بعضو المجلس السيادي بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين السودان والصين".
وقال السفير "ماشين مين" إن بلاده تتطلع إلى العمل مع السودان لنقل العلاقات الثنائية إلى مستويات جديدة متطورة.
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