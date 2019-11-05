غدًا.. إيران تبدأ تخصيب اليورانيوم عند مستوى 5%

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - غدا.. إيران تبدأ تخصيب اليورانيوم عند مستوى 5

الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

الخليج 365

قال نائب الرئيس الإيراني، إن بلاده ستبدأ في تخصيب اليورانيوم ابتداءً من الغد عند مستوى 5%، في "فوردو" حيث كان متوقفا بسبب الاتفاق النووي.



وأكد على أكبر صالحي، نائب الرئيس ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية اليوم الثلاثاء، أن إيران ستبدأ تخصيب اليورانيوم غدا عند مستوى 5 % في منشأة في فوردو، حيث تم تعليق العملية بموجب الاتفاق النووي الإيراني.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن صالحي قوله "إن تخصيب اليورانيوم إلى 5 % في المنشأة في فوردو سيبدأ غدا".

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وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن طهران ستتخذ غدا، الأربعاء، الخطوة الرابعة في اتجاه تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الموقع في عام 2015، مؤكدا أن هذه الخطوة أيضا قابلة للتراجع في حال عودة أوروبا إلى التزاماتها.

وأوضح الرئيس الإيراني أن الخطوة الرابعة متعلقة بضخ الغاز لأجهزة الطرد المركزي بمحطة فوردو.

يذكر أن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، على أكبر صالحي، أعلن أمس عن عزم بلاده تشغيل 30 جهاز طرد مركزي جديد داخل منشأة نطنز.

وأعلنت إيران، في السابع من سبتمبر الماضي، الخطوة الثالثة من تقليص تعهداتها بالاتفاق النووي الإيراني، الذي أبرمته مع القوى العالمية في عام 2015، ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في مايو 2018، حيث أكدت رفع القيود على أبحاث ومستوى تخصيب اليورانيوم وأجهزة الطرد المركزي.

ولم تنجح الجهود التي تبذلها الدول الأوروبية إلى الآن في الوصول إلى آلية مالية جديدة مع إيران، تمكنها من تخفيف وطأة العقوبات الأمريكية، والتي وقعتها واشنطن بعد انسحابها من الاتفاق العام الماضي.