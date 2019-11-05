شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تشيد بحكمة خادم الحرمين الشريفين وترحب باتفاق الرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (أبوظبي)

أشادت دولة الإمارات العربية المتحدة بحكمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، التي كان لها الدور المحوري في جمع الأطراف اليمنية إلى طاولة الحوار، والتوقيع على وثيقة «اتفاق الرياض» اليوم (الثلاثاء)، بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وإنجاز هذا الاتفاق المهم الذي يعزز جهود مختلف المكونات اليمنية لمواجهة المخاطر والتهديدات التي تستهدف اليمن.

وثمنت في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، الدور الإيجابي والبناء للمملكة العربية السعودية على الساحة اليمنية، مشيرةً إلى أن المملكة تعد ركيزة أساسية للأمن القومي العربي والخليجي.

ورحب البيان «باتفاق الرياض»، مؤكداً دعمه ومساندته لكل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني الشقيق ويسهم في استقراره وأمنه.وشدد على أهمية تكاتف القوى اليمنية وتعاونها وتغليب المصلحة الوطنية العليا للتصدي للمخاطر التي تتعرض لها اليمن وفي مقدمتها الانقلاب الحوثي.