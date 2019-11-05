شكرا لقرائتكم خبر عن حليف بارز لترمب يعترف: المساعدات لأوكرانيا رهنت بالتحقيق مع نجل بايدن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن)

اعترف غوردون سوندلاند سفير واشنطن في الاتحاد الأوروبي، وحليف الرئيس دونالد ترمب، أنه أبلغ مسؤولاً أوكرانياً بأن المساعدات العسكرية لبلاده تعتمد على قيام كييف بفتح تحقيق بشأن خصمه الديموقراطي جو بايدن، بحسب إفادة نشرت اليوم (الثلاثاء).

وقال سوندلاند انه أبلغ مستشاراً بارزاً للرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي بأنه من غير المرجح منح كييف المساعدات العسكرية الأمريكية إلا بعد أن توضح أنها ستحقق مع بايدن وعلاقات إبنه مع شركة بوريسما الأوكرانية للطاقة.