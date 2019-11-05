شكرا لقرائتكم خبر عن اللبنانيون يتوافدون إلى الشوارع مجدداً بعد مواجهات مع القوى الأمنية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (بيروت)

توافد مئات اللبنانيين مساء اليوم (الثلاثاء) إلى الشوارع مجدداً ضمن حراكهم المستمر منذ 20 يوماً، بعد ساعات على مواجهات محدودة في بعض المناطق مع القوى الأمنية التي عمدت إلى فتح طرقات عدة.

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ومن بيروت إلى طرابلس شمالاً وصيداً جنوباً، عاد المئات من المتظاهرين إلى ساحات التظاهر المعتادة حاملين الأعلام اللبنانية ومرددين شعاراتهم المعروفة على غرار «ثورة.. ثورة».

وإمتلأت ساحة التظاهر المعتادة في طرابس ليلاً بعدما منعت وحدات من الجيش صباحاً متظاهرين من إغلاق عدد من المؤسسات العامة والمصارف، كما فعلوا في اليوم السابق.

وأفادت مراسلة لفرانس برس في المدينة عن مسيرات جوالة ليلاً قرع الشباب والشابات خلالها الطناجر والطبول للتعبير عن تضامنهم مع أهالي مدينة صيدا جنوباً، التي ازال الجيش صباحاً خيم الاعتصام منها، قبل أن يعود المتظاهرون ويملأون ساحة التظاهر فيها ليلاً.