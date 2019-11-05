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اللبنانيون يتوافدون إلى الشوارع مجدداً بعد مواجهات مع القوى الأمنية

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (بيروت)

توافد مئات اللبنانيين مساء اليوم (الثلاثاء) إلى الشوارع مجدداً ضمن حراكهم المستمر منذ 20 يوماً، بعد ساعات على مواجهات محدودة في بعض المناطق مع القوى الأمنية التي عمدت إلى فتح طرقات عدة.

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ومن بيروت إلى طرابلس شمالاً وصيداً جنوباً، عاد المئات من المتظاهرين إلى ساحات التظاهر المعتادة حاملين الأعلام اللبنانية ومرددين شعاراتهم المعروفة على غرار «ثورة.. ثورة».

وإمتلأت ساحة التظاهر المعتادة في طرابس ليلاً بعدما منعت وحدات من الجيش صباحاً متظاهرين من إغلاق عدد من المؤسسات العامة والمصارف، كما فعلوا في اليوم السابق.

وأفادت مراسلة لفرانس برس في المدينة عن مسيرات جوالة ليلاً قرع الشباب والشابات خلالها الطناجر والطبول للتعبير عن تضامنهم مع أهالي مدينة صيدا جنوباً، التي ازال الجيش صباحاً خيم الاعتصام منها، قبل أن يعود المتظاهرون ويملأون ساحة التظاهر فيها ليلاً.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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