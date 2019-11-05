شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس المصري: «اتفاق الرياض» خطوة عظيمة في مسار حل الأزمة اليمنية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن «اتفاق الرياض» يُعد بمثابة خطوة عظيمة في مسار حل الأزمة اليمنية، ويعزز من وحدة اليمن الشقيق، ويرسخ للاستقرار والسلام في المنطقة.

وقال عبر «تويتر» اليوم (الثلاثاء): «تابعت بسعادة بالغة مراسم توقيع الاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وحضور ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد».