شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التحقيق مع ترمب تستدعي كبير موظفي البيت الأبيض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن)

استعدت لجان التحقيق الرامي إلى عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الثلاثاء) كبير موظفي البيت الأبيض بالوكالة ميك مالفاني للإدلاء بإفادته، وقالت إنه على «دراية مباشرة وكبيرة» بجهود ترمب للضغط على أوكرانيا.

ومالفاني هو أرفع شخصية رسمية في البيت الأبيض يستدعيها التحقيق الرامي لعزل ترمب، علما أنه من غير المرجّح أن يدلي بإفادته المقررة الجمعة القادمة نظراً لرفض الرئاسة الأمريكية تعاون مسؤوليها مع التحقيق.

والأسبوع الماضي صوت مجلس النواب بأغلبية 232 صوتاً مقابل 196 صوتاً لإطلاق عملية العزل، وفتح التحقيق رسمياً.