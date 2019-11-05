شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب عن اتفاق الرياض: بداية جيدة جداً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (الثلاثاء)، اتفاق الرياض الذي تم توقيعه بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي بـ«بداية جيدة جداً». وطالب ترمب، في تغريدة له عبر حسابه على موقع «تويتر» جميع الأطراف بالعمل بجد لصياغة اتفاق نهائي في اليمن. وشهدت العاصمة السعودية الرياض، مساء اليوم (الثلاثاء)، توقيع «اتفاق الرياض» بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترمب عن اتفاق الرياض: بداية جيدة جداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.