شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جيبوتي: جهود عظيمة تبذلها المملكة لوحدة واستقرار اليمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض)

هنأ رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، بمناسبة التوقيع على وثيقة اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

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وقال :«أبارك لأخي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إنجاز توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، ونتمنى أن تكلل هذه الجهود العظيمة بأمن واستقرار وسلامة ووحدة أراضي اليمن الشقيق».

من جهته أعرب سفير جمهورية جيبوتي عميد السلك الدبلوماسي في المملكة ضياء الدين بامخرمة عن تقديره لجهود ورعاية وحكمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لإنجاز توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وقال السفير بامخرمة :«مقدر وملحوظ جهد ورعاية وحكمة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإنجاز توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين، نبارك ونسأل الله أن يتمم هذه المصالحة خيرا على الأشقاء في عموم اليمن».