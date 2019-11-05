شكرا لقرائتكم خبر عن سماع دوي انفجار في العاصمة العراقية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (بغداد)

قال شهود من وكالة رويترز للأنباء أن دوي انفجار سمع في العاصمة العراقية بغداد مساء اليوم (الثلاثاء).

من جهتها قالت مصادر في شرطة بغداد إن الانفجار نجم عن قنبلة صوت قرب جسر يحتشد عنده المحتجون المناهضون للحكومة.

وأضافت المصادر أن الانفجار لم يتسبب في أي خسائر بشرية.