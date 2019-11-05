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سماع دوي انفجار في العاصمة العراقية

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جدة - خالد شويل - رويترز (بغداد)

قال شهود من وكالة رويترز للأنباء أن دوي انفجار سمع في العاصمة العراقية بغداد مساء اليوم (الثلاثاء).

من جهتها قالت مصادر في شرطة بغداد إن الانفجار نجم عن قنبلة صوت قرب جسر يحتشد عنده المحتجون المناهضون للحكومة.

وأضافت المصادر أن الانفجار لم يتسبب في أي خسائر بشرية.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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