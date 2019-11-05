السيسي يعلّق على اتفاق الرياض: «خطوة عظيمة في مسار حل الأزمة اليمنية»

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي على اتفاق الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد.

ووصف الرئيس السيسي الاتفاق بأنه خطوة كبيرة في مسار حل الأزمة في اليمن، مشيراً إلى أنه يعزز من وحدة اليمن الشقيق.

وكتب الرئيس السيسي تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الثلاثاء، قال فيها: "تابعت بسعادة بالغة مراسم توقيع الإتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الإنتقالي الجنوبي،وذلك برعاية كريمة لجلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز،وفي حضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان،وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد".

وأضاف في تغريدة أخرى: "ذلك الإتفاق يعد بمثابة خطوة عظيمة في مسار حل الأزمة اليمنية، ويعزز من وحدة اليمن الشقيق، ويرسخ للإستقرار والسلام في المنطقة."

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وكانت السعودية قد شهدت اليوم، الثلاثاء، توقيع "اتفاق الرياض" بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد.

ويؤسس الاتفاق، الذي رعته المملكة لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة، وتوحيد الجهود للقضاء على الانقلاب واستئناف عمليات التنمية والبناء، خاصة في المحافظات المحررة جنوبي البلاد.

وينص الاتفاق ضمن أبرز بنوده على عودة الحكومة الشرعية إلى عدن في غضون 7 أيام، وتوحيد كافة التشكيلات العسكرية تحت سلطة وزارتي الداخلية والدفاع وتشكيل حكومة كفاءة بالمناصفة بين شمال اليمن وجنوبه.