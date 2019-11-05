حاكم دبي: نقدم للعالم نموذجا بتلبية متطلبات المجتمع بحلول مستقبلية

أكّد حاكم دبي الشيخ ​محمد بن راشد آل مكتوم​، أنّ "ريادة المستقبل لا تتحقّق إلّا بتبنّي الحلول الّتي تعيّن على ذلك، وفي مقدّمتها استيعاب التكنولوجيا المتطوّرة في شتّى المجالات ووضعها موضع التوظيف الأمثل".

ولفت خلال اطلاعه على "مركز الشرطة الذكي" التابع للقيادة العامة لشرطة دبي في مركز شرطة المرقبات، الّذي يُعدّ أوّل مركز شرطة تقليدي يتحوّل إلى مركز ذكي ضمن إطار خطة شرطة دبي للتحوّل الكامل إلى مراكز شرطة ذكية تعمل على مدار 24 ساعة لتقديم خدمات ذكيّة دون تدخّل بشري، إلى "أنّنا نقدّم للعالم نموذجًا متطوّرًا للعمل الحكومي القائم على تلبية متطلبات المجتمع بحلول مستقبليّة تلبّي احتياجاته كافّة، ضمن أقصر الأطر الزمنيّة وبكفاءة وجودة عالية".

وركّز على أنّ "​العالم​ من حولنا يتطوّر بسرعة كبيرة، والتكنولوجيا لا تمكنّا فقط من اللحاق بركب هذا التطور، ولكنّها تمنحنا الفرصة لريادته، وهذا هو هدفنا وكلّنا ثقة في قدرتنا على تحقيقه بالالتزام بتنفيذ الخطط والاستراتيجيّات المعتمدة والبدء من حيث انتهى الآخرون في هذا المجال".