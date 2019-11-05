البرلمان العربي ثمّن جهود السعودية للتوصل إلى اتفاق الرياض بشأن اليمن

ثمّن رئيس ​البرلمان العربي​ مشعل بن فهم السُّلمي، "نجاح جهود ​السعودية​ في التوصّل إلى اتفاق بين ​الحكومة اليمنية​ والمجلس الانتقالي الجنوبي"، مؤكّدًا أنّ "الجهود الحثيثة الّتي بذلتها السعودية للتوصّل لهذا الاتفاق الهام تُعبّر عن حرصها لدعم أمن اليمن واستقراره ووحدته وسلامة أراضيه، وتأكيدًا عمليًّا على الدور البناء الّذي تلعبه السعودية حفظًا للدماء وتوحيدًا للصف وجمعًا للكلمة لقطع الطريق أمام أعداء الشعب اليمني".

وشدّد في بيان، على أنّ "الجهود الكبيرة الّتي بذلتها السعودية لإنهاء الأزمة وإتمام هذا الاتفاق الهام بين أبناء الشعب اليمني الشقيق، يؤكّد مواقف السعودية الحاسمة والراسخة والدور القيادي والمحوري لها، في ظلّ المرحلة الدقيقة الّتي يشهدها ​العالم العربي​ من تحديات ومخاطر جسيمة، وحرصها على وحدة الصف وتوحيد المواقف العربية والإسلامية ونبذ الخلافات والدفاع عن قضايا الأمتين العربيّة والاسلاميّة". وأشاد بـ"الدور الإيجابي الّذي قامت به ​الإمارات​ للتوصّل إلى هذا الاتفاق الهام".