رئيس الصين عبّر عن ثقته بزعيمة هونغ كونغ: الأهم إنهاء العنف واستعادة النظام

أعرب الرئيس الصيني ​شي جينبينغ​ عن "درجة عالية من الثقة" بزعيمة ​هونغ كونغ​ ​كاري لام​، بالتزامن مع تواصل ​الاحتجاجات​ العنيفة في المدينة الّتي تتمتّع بحكم شبه ذاتي.

ولفت عقب لقائه لام إلى أنّها "قامت بالكثير من العمل الشاق، وسعت جاهدة لتحقيق الاستقرار في هونغ كونغ"، مركّزًا على أنّ "إنهاء ​العنف​ والفوضى واستعادة النظام يظلّ المهمّة الأكثر أهميّة لهونغ كونغ في الوقت الحالي".

ويأتي دعم الرئيس الصيني في أعقاب تكهنات بأنّ بكين كانت تستعدّ للإطاحة بكاري لام، في الوقت الّذي تسعى فيه سلطات المدينة لاحتواء ​التظاهرات​ المؤيدة للديمقراطية.