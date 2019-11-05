أعرب الرئيس الصيني شي جينبينغ عن "درجة عالية من الثقة" بزعيمة هونغ كونغ كاري لام، بالتزامن مع تواصل الاحتجاجات العنيفة في المدينة الّتي تتمتّع بحكم شبه ذاتي.
ولفت عقب لقائه لام إلى أنّها "قامت بالكثير من العمل الشاق، وسعت جاهدة لتحقيق الاستقرار في هونغ كونغ"، مركّزًا على أنّ "إنهاء العنف والفوضى واستعادة النظام يظلّ المهمّة الأكثر أهميّة لهونغ كونغ في الوقت الحالي".
ويأتي دعم الرئيس الصيني في أعقاب تكهنات بأنّ بكين كانت تستعدّ للإطاحة بكاري لام، في الوقت الّذي تسعى فيه سلطات المدينة لاحتواء التظاهرات المؤيدة للديمقراطية.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الصين عبّر عن ثقته بزعيمة هونغ كونغ: الأهم إنهاء العنف واستعادة النظام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.