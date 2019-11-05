قوات الأمن التركية ضبطت 1230 مهاجرا غير شرعي في أدرنة

ذكرت وكالة "الأناضول" التركية أنّ " قوات الدرك وحرس الحدود التركي ضبطوا ألفًا و230 مهاجرًا غير شرعي في مناطق مختلفة من ولاية أدرنة شمال غربي تركيا، كانوا يحاولون الخروج بطرق غير قانونيّة".
وأوضحت أنّ "الموقوفين يحملون جنسيّات مصر وأفغانستان والعراق وإيران وباكستان وسوريا وليبيا، وقد جرى نقلهم إلى دائرة الهجرة في أدرنة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونيّة بحقّهم".
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