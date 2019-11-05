قوات الأمن التركية ضبطت 1230 مهاجرا غير شرعي في أدرنة

ذكرت وكالة "الأناضول" التركية أنّ " قوات الدرك وحرس الحدود التركي ضبطوا ألفًا و230 مهاجرًا غير شرعي في مناطق مختلفة من ولاية أدرنة شمال غربي ​تركيا​، كانوا يحاولون الخروج بطرق غير قانونيّة".

وأوضحت أنّ "الموقوفين يحملون جنسيّات مصر و​أفغانستان​ و​العراق​ و​إيران​ و​باكستان​ و​سوريا​ وليبيا، وقد جرى نقلهم إلى دائرة الهجرة في أدرنة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونيّة بحقّهم".