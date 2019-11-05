الجبير عن اتفاق الرياض: السعودية تصنع سلاما واستقرارا باليمن من موقعها الإقليمي

شدّد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، على أنّ "اتفاق الرياض" رسالة للعالم بأنّ الحلّ السياسي ممكن بين الجهات اليمنية، وأنّ السعودية من موقعها الإقليمي والدولي تصنع سلامًا واستقرارًا في اليمن من أجل مستقبل أفضل لأبنائه".
ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "فجرًا جديدًا سيشرق في اليمن، وسنبقى مع هذا البلد العزيز كما كنّا دومًا".
وكانت قد وقّعت الحكومة اليمنية المُعترَف بها دوليًّا، مع الانفصاليين الجنوبيين، اتفاقًا لتقاسم السلطة في جنوب البلد، وذلك خلال حفل في الرياض.
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