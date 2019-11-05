ترامب: اتفاق الرياض بداية جيدة جدا وعلى القوى اليمنية السعي لاتفاق شامل

اعتبر الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أن "اتفاق ​الرياض​ بداية جيدة جدا"، داعيا جميع القوى اليمنية لـ"السعي من أجل التوصل لاتفاق شامل".

وشهدت العاصمة ​السعودية​ الرياض، اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع الاتفاق بين ​الحكومة اليمنية​ والمجلس الانتقالي الجنوبي، بحضور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد ​أبوظبي​ محمد بن زايد.

ويرتكز اتفاق الرياض على 4 مبادئ رئيسية جاءت كالتالي:

ــ تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى (24) وزيرا يعين الرئيس اليمني أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية.

ــ عودة جميع ​القوات​ التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية شهر أغسطس/ آب 2019، إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها، وتحل محلها ​قوات الأمن​ التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال 15 يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

ــ توحيد القوات العسكرية وترقيمها وضمها ل​وزارة الدفاع​ وإصدار القرارات اللازمة، وتوزيعها وفق الخطط المعتمدة تحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، خلال 60 يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

ــ إعادة تنظيم القوات الخاصة و​مكافحة الإرهاب​ في ​محافظة عدن​ واختيار العناصر ​الجديدة​ فيها من قوات الشرعية والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي، والعمل على تدريبها، وتعيين قائد لها، وترقم كقوات أمنية تابعة ل​وزارة الداخلية​.

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