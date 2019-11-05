المحكمة العليا الإسرائيلية أيّدت قرار الحكومة طرد مدير مكتب "هيومن رايتس ووتش"

أيّدت المحكمة العليا الإسرائيلية، قرار الحكومة طرد مدير مكتب منظمة "​هيومن رايتس ووتش​" عمر شاكر، بسبب دعمه المفترَض لمقاطعة إسرائيل.

ولفت عمر شاكر، وهو مواطن أميركي، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي بعد صدور القرار، إلى أنّه "إذا استمرّت الأمور على هذا النحو، فأمامي 20 يومًا للمغادرة، وستنضم إسرائيل إلى صفوف ​إيران​ و​كوريا الشمالية​ ومصر في منع وصول مسؤولي المنظمة للمعلومات".

وفي حال أقدمت ​الحكومة الإسرائيلية​ على طرد شاكر، فستكون هذه المرّة الأولى الّتي يتمّ فيها طرد أحد الأجانب الداعمين لمقاطعة إسرائيل تطبيقًا لقانون صدر عام 2017. وسبق أن منعت إسرائيل أشخاصًا آخرين من دخول أراضيها بموجب هذا القانون.