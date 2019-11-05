السفير الروسي لدى الأمم طالب بإقفال مكتب المنظمة في البوسنة

لفت السفير الروسي لدى ​الأمم المتحدة​ ​فاسيلي نيبينزيا​، إلى "أنّنا ندعو الزملاء في ​مجلس الأمن​ إلى إعادة إطلاق الجهود لإقفال مكتب الممثل السامي في ​البوسنة​".

وأكّد "وجوب أن يحترم الممثل السامي تفويضه. فالانتين اينسكو ليس مؤهّلًا لممارسة ضغط لإدماج ساراييفو في الفضاء الأوروبي الأطلسي". وانتقد رئيسة منظمة الأمن والتعاون في ​أوروبا​ الجديدة في البوسنة، "الّتي نظّمت ملتقى للدعاية لدخول البوسنة إلى الحلف الـطلسي". وشدّد على أنّ "من المهم أن يتم احترام مبادئ دايتون حرفيًّا".

وبعد عام من ​الانتخابات التشريعية​، لازالت البونسة تعاني شللًا بسبب غياب حكومة.