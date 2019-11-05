السفير الروسي لدى الأمم طالب بإقفال مكتب المنظمة في البوسنة

لفت السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إلى "أنّنا ندعو الزملاء في مجلس الأمن إلى إعادة إطلاق الجهود لإقفال مكتب الممثل السامي في البوسنة".
وأكّد "وجوب أن يحترم الممثل السامي تفويضه. فالانتين اينسكو ليس مؤهّلًا لممارسة ضغط لإدماج ساراييفو في الفضاء الأوروبي الأطلسي". وانتقد رئيسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الجديدة في البوسنة، "الّتي نظّمت ملتقى للدعاية لدخول البوسنة إلى الحلف الـطلسي". وشدّد على أنّ "من المهم أن يتم احترام مبادئ دايتون حرفيًّا".
وبعد عام من الانتخابات التشريعية، لازالت البونسة تعاني شللًا بسبب غياب حكومة.
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