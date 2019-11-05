الشرطة النيجيرية حررت 259 شخصا من مركز ديني لإعادة التأهيل

أعلن المتحدث باسم الشرطة في جنوب غرب ​نيجيريا​ فديي اولوغبنغا، لوكالة "فرانس برس"، أنّ "الشرطة حرّرت 259 شخصًا من مركز إسلامي لإعادة التأهيل".

وأوضح "أنّنا عثرنا على شبان ونساء وأطفال كانوا محتجزين في مركز الاعتقال غير الشرعي في مسجد في حي أوجو في إبادان"، لافتًا إلى أنّ "الشرطة سارعت إلى التدخّل عقب تلقّي معلومات من شاب عمره 18 عاما هرب من المركز الّذي أوقف مالكه مع ثمانية أشخاص آخرين".

وذكر أنّ "الأشخاص المحتجزين كانوا يناشدون المساعدة عندما وصلنا"، مبيّنًا أنّ "البعض كانوا محتجزين منذ سنوات ويعانون من مشكلات صحية، وهم يتلقوّن حاليًا الرعاية الطبية".

ونفّذت الشرطة عشرات المداهمات المشابهة "لمراكز إعادة تأهيل" دينيّة في نيجيريا منذ أيلول الماضي.