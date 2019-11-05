خارجية الإمارات رحبت باتفاق الرياض وأكدت أهمية تكاتف القوى اليمنية للتصدي للمخاطر

رحّبت وزارة الخارجية ​الإمارات​ية باتفاق ​الرياض​ الّذي وقّعته ​الحكومة اليمنية​ والمجلس الانتقالي الجنوبي، مشيدةً بـ"حكمة ملك ​السعودية​ سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الّتي كان لها الدور المحوري في جمع الجهات اليمنية إلى طاولة الحوار، وإنجاز هذا الاتفاق المهم الّذي يعزّز جهود مختلف المكوّنات اليمنيّة لمواجهة المخاطر والتهديدات الّتي تستهدف اليمن".

وثمّنت في بيان "الدور الإيجابي والبنّاء للسعودية على الساحة اليمنية، حيث تمثّل السعودية ركيزة أساسية للأمن القومي العربي والخليجي"، مشدّدةً على "أهميّة تكاتف القوى اليمنية وتعاونها وتغليب المصلحة الوطنية العليا، للتصدّي للمخاطر الّتي تتعرّض لها اليمن، وفي مقدمتها الانقلاب الحوثي".

ودعت الخارجية إلى "تضافر جهود ​المجتمع الدولي​ لدعم اليمن خلال الفترة المقبلة، ودعم استقراره والمساهمة في بناء اقتصاده".