أشار الأمين العام لـ"الحزب ​الديمقراطي اللبناني​" ​وليد بركات​ تعليقا على المستجدات على الساحة المحلية إلى أن " الهمة العالية، والعالية جدا التي ظهرت اليوم بفتح الطرق هدفها فتح الطريق أمام تحديد موعد الاستشارات للوصول إلى التكليف. ولعل وعسى نصل إلى التأليف".

ولفت بركات في بيان له الى أن "رئيس ​المجلس النيابي​ سبقهم جميعا وحدد موعدا لجلسة تشريعية لإقرار قوانين طالب فيها الحراك وهذا امر جيد لا بل ممتاز، يا ليت ​الحكومة​ فعلت ذلك قبل ان تستقيل. الف الف تحية للثائرين الحقيقيين في الساحات والمعتكفين في المنازل من اجل انتزاع حقوقنا المغتصبة والمسلوبة والمنهوبة من الطبقة الحاكمة منذ عشرات السنين".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بركات: الف تحية للثائرين الحقيقيين في الساحات والمعتكفين في المنازل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.