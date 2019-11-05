الفرزلي: أنا شخصيا مع أن يكون الحريري رئيسا للحكومة

لفت نائب رئيس ​مجلس النواب​ ​ايلي الفرزلي​، الى أن "​رئيس الجمهورية​ يجب أن يكون منبثقا من إرادة ​البيئة​ التي ينتمي اليها وهي إرادة واضحة لا لبس فيها ولا يمكن أن نقول أن ​رئاسة الحكومة​ او مجلس النواب لا يجب أن تكون على شاكلتها"، مشيرا الى أن "دول سيدر ملتزمة بشخص رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​، ومجيئه ضروري جدا".

وأوضح الفرزلي في حديث تلفزيوني أنه "بالنسبة للإستشارات النيابية، أتهم رئيس الجمهورية على التريث في مقاربة هذا الموضوع"، مبينا أن "النص الدستوري لا يلزم أحدا ولكن هناك لزوم الحاجة الموضوعية ولزوم إستشارات لأن سلطة الحكومة هي أساس ​السلطة​ في ادارة البلد، ولا بد من دراسة الظروف حتى لا يؤدي التكليف الى أزمة مفتوحة لدى التأليف".

وأكد "أنني شخصيا مع أن يكون الحريري رئيسا للحكومة، لا حبا به على الإطلاق ولكن اقتناعا بأن النظام يخطئ حتى اذا قبل أن يسمي ابنه لرئاسة الحكومة"، لافتا الى أن "الحريري موضوعي ولا يمكن أن يقول لا أريد جبرات باسيل وأريد أحد آخر".

وأضاف الفرزلي: "الأحزاب لها حرية تسمية ممثليها ولكن أعتقد أنه للخروج من نتائج ​الأزمة​ وما ترتب عليه يريد الحريري أن يقوم بشيء جديد وهو حكومة تكنوقراط"، مشددا على أنه "مجرد الجلوس على كرسي الوزارة أنت رجل سياسي لذلك لا يوجد شيء اسمه تكنوقراط"، معتبرا أن "الحكومة لا يمكن إلا أن تكون تكون سياسية".