طقس يوم غد صافٍ الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا مستقرا ودافئا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط خلال الأيام القادمة. وتوقعة أن كون طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي: الأربعاء: صافٍ الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر ب​درجات الحرارة​ والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية كما تكون نسبة الرطوبة منخفضة وتنشط الرياح أحياناً خاصة في ​الجنوب​ الخميس: قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية وتبقى دون تعديل على الساحل والجبال. الجمعة: صافٍ الى قليل الغيوم دون تعديل يُذكر بدرجات الحراراة والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية.

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